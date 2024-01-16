Адвокат Vacio не исключил, что рэпер пойдет на военно-оркестровую службу

Юрист Роман Попов, представляющий интересы артиста Николая Васильева, подтвердил, что его подзащитный может оказаться в армии. Подробности он раскрыл в беседе с «Газетой.ru» .

По словам адвоката Попова, медкомиссия пока не определила, куда отправить рэпера. Он не исключает, что исполнителя могут определить в музыкальное подразделение на воинскую службу. Пока процесс длится медленно: не выбрана была даже категория, к которой можно отнести Васильева.

Самого рэпера, как уточнил адвокат, не страшит армия и он с честью примет такой сценарий. Ранее Vacio заявлял, что прохождению службы мешали плотные концертные графики.

«В зависимости от этого он будет, например, в этой категории служить, в этой или в этой. Как будет установлена категория, он будет призван на военную службу. В Министерстве обороны много разных подразделений. В соответствии с тем, куда человек нужен, к чему он больше пригоден, туда его Министерство обороны призывает», — сказал Попов.

Напомним, что Vacio наказали за появление на скандальной тусовке Ивлеевой в одном носке. В сети сообщили, что ему выдали повестку в армию и уже якобы определили в оркестровые войска. Артисту оставят возможность приезжать домой на выходные и получать зарплату в размере 60 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Ивлееву поймали на новом долге перед налоговой.