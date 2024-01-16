Оскандалившаяся Ивлеева задолжала бюджету РФ более 100 000 рублей

Блондинка Анастасия Ивлеева, организовавшая скандальную вечеринку, должна Налоговой службе страны более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает RT .

В публичном реестре налоговиков обновилась информация о долгах. Журналисты решили проверить, есть ли они у Анастасии Ивлеевой. Оказалось, что звезда должна ФНС 103,9 тысячи рублей. В соответствующей графе указано, что ведущая не вносила Единый налоговый платеж.

Эта сумма немного больше чем та, что назначил Арбитражный суд Москвы в феврале 2023-го. Тогда она равнялась 102,2 тысячи рублей.

Кроме того, в суде рассматривали дело о взыскании 15,8 млн рублей за то, что журналистка вовремя не вернула ссуду, полученную от бизнесмена Александра Мокрова. Деньги были в интересах компании блондинки «Капельница групп».

Отметим, что при долгах свыше 30 тысяч рублей перед налоговой обычно ограничивают выезд за границу, пока все не будет оплачено.

Ранее сообщалось, что Ивлеева отдала солидную сумму в налоговую.