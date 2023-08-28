Адвокат Володченко назвала типы имущества, которые можно сохранить при банкротстве

Жители РФ все чаще оформляют банкротство. Так, в прошлом году данный показатель вырос более чем на 40% по сравнению с 2021-м. По словам адвоката Анны Володченко, процедура банкротства вовсе не значит, что все имущество человека пойдет с молотка, некоторое из нажитого можно сохранить. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она отметила, что не подлежит включению в конкурсную массу имущество, на которое не может быть распространено взыскание. По ст. 446 ГПК РФ, это единственное жилье должника, в том числе и земельный участок, на котором расположено это жилье, одежда и личные вещи, не относящиеся к предметам роскоши, мебель и бытовая техника, продукты питания, оборудование, необходимое для профессиональной деятельности, госнаграды.

По мнению юриста, единственное жилье может быть отчуждено в случае невыплаты ипотечного кредита. Тем не менее есть возможность заключения мирного соглашения с банком или согласования кредитных каникул.

Она подчеркнула, что для решения ситуации сохранения имущества при банкротстве необходима помощь профессионального юриста.