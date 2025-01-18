Адвокат Жорин рассказал, что будет с имущества Моргенштерна* после ареста

В ситуации с арестом имущества российского исполнителя Алишера Моргенштерна в России не стоит торопиться с выводами. Так считает Сергей Жорин, адвокат артиста, который поделился своим мнением с новостным агентством URA.RU.

Защитник певца подчеркнул, что на данный момент у них нет официальных документов, подтверждающих арест имущества Моргенштерна. Сведения об этом были получены из СМИ.

«Предполагаю, что решение об аресте вынес суд по ходатайству следователя СК, в производстве которого находится это уголовное дело. Но это я делаю предположения, основываясь на публикациях в СМИ. В первый рабочий день, в понедельник мы отправимся в суд, чтобы официально ознакомиться с постановлением о наложении ареста и материалами, которые были предоставлены суду в обосновании этого действия», — пояснил Сергей Жорин.

Защитник обратил внимание на необычность ситуации: они всегда узнают о жизни артиста, который давно не живёт в России, из статей в СМИ, посетовал Жорин.

«Мягко говоря, неприятно, что все эти новости, начиная с включения Моргенштерна в реестр иностранных агентов, возбуждения уголовного дела и подобное — мы узнаем из СМИ, а не исходя из официальных уведомлений от компетентных органов. Видимо, это сегодняшняя реальность», — резюмировал правозащитник.

В настоящее время Моргенштерн проходит курс лечения от алкогольной и наркотической зависимостей в реабилитационном центре в Ришон-ле-Ционе, Израиль. Он сам принял решение пройти курс лечения и добровольно отправился в центр. Все юридические проблемы и тонкости в России артист решает через своих представителей. Однако он неоднократно выражал желание вернуться в РФ.

Ранее прокуратура Москвы сообщила об аресте имущества рэпера Моргенштерна.

* — признан Минюстом иноагетом в РФ