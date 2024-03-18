Адвокат Зуй считает, что при наличии дефекта автомобиль можно вернуть продавцу спустя 15 дней

По словам адвоката Ирины Зуй, законодательство РФ, а прежде всего закон РФ «О защите прав потребителей», говорит о том, что автомобиль является таким же товаром, как и любой иной, и поэтому может быть возвращен продавцу при определенных условиях. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что при этом в отличие от прочих товаров при возврате автомашины действует ряд немного иных правил, так как это технически сложный товар.

По мнению эксперта, его можно вернуть в течение 15 дней с момента приобретения при обнаружении любых дефектов, так как покупатель имеет право получить за свои деньги машину без проблем. Позднее этого срока можно вернуть машину при наличии неустранимых дефектов и необходимости вложения несоразмерных ресурсов в исправление дефектов.

Она добавила, что также при обнаружении нескольких дефектов можно вернуть через 15 дней. В случае отказа продавца принимать автомобиль нужно обратиться в Роспотребнадзор с соответствующим заявлением и составить досудебную претензию.