Адвоката и двух его подельников задержали в Петербурге за крупное мошенничество

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали адвоката и двух его подельников, подозреваемых в крупном мошенничестве, в результате которого они присвоили 6,4 млн рублей. Об этом со ссылкой на управление Следственного комитета по Петербургу сообщил телеканал «РЕН ТВ».

По данным следствия, двое знакомых адвоката, которые проживают за границей, решили продать свою квартиру и обратились к нему за юридической помощью. В процессе сделки они оформили на адвоката нотариальную доверенность, что дало ему возможность продать имущество без ведома владельцев.

4 сентября адвокат пригласил знакомых в кафе на улице Смолячкова. Там присутствовали и двое его подельников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов (в действительности они были пенсионерами Министерства внутренних дел (МВД) РФ). Они инсценировали изъятие денег у адвоката, а также паспортов мужчины и женщины, которые хотели купить недвижимость.

Обманутые граждане осознали, что стали жертвами мошенничества. Супруги сразу же обратились в полицию. В результате оперативных действий полиция задержала фигурантов дела. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (статья 159 УК РФ). В настоящее время решается вопрос об их аресте.

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