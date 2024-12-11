Дочь брачного афериста Абулова отправлена в колонию за обман женщин

Суд признал ее виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к семи годам лишения свободы. Наказание подсудимая будет отбывать в колонии общего режима. После оглашения приговора подсудимую взяли под стражу прямо в зале суда.

Уголовное дело включало пять эпизодов, в которых фигурировали пострадавшие женщины. По версии следствия, отец Дабсон знакомился с ними через социальные сети, представляясь успешным бизнесменом, а затем выстраивал доверительные отношения, привлекая к этому и своих родственников. После установления контакта он брал деньги взаймы якобы на развитие бизнеса, обещая скорое их возвращение. Однако обязательства так и не были выполнены.

Когда в отношении Абулова началась проверка, он покинул Россию. Диана Дабсон, как указано в материалах дела, также участвовала в этих схемах, способствуя формированию доверия у потерпевших. Ее роль в преступлении суд посчитал значимой, что и стало основанием для сурового наказания.

Наказание еще не вступило в законную силу, и у подсудимой есть возможность его обжаловать.

Ранее стало известно о том, что мужчину в Орехово-Зуевском округе задержали за кражу антикварных икон.