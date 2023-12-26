Адвоката Сергея Фургала заочно арестовали в Москве

Адвокаты и подсудимые неоднократно пытались доказать незаконность приговора, который получил их подзащитный. Юристы ссылались на процессуальные нарушения. Несмотря на прохождение проверок и ряда инстанций, приговор признали действительным и законным.

Как пишет РИА Новости, недавно суд арестовал заочно Дмитрия Довгия, одного из адвокатов Сергея Фургала. Он находится в международном розыске.

«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — сказали журналистам в суде.

Известно, что адвокат не находится на территории РФ: срок будeт исчислять с момента его экстрадиции, либо с момента задержания при появлении в стране.

Отдельно уточняется, что Довгия обвиняют в приготовлении к преступлению и покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Довгий известен не только как авдокат, но и бывший руководитель ГУ СК при прокуратуре. Он занимался расследованием убийства журналистки Анны Политковской. Был осужден за взятки. После отбывания срока стал адвокатом: дело Фургала стало его последним.

Напомним, что экс-губернатор Хабаровского края был осужден на 22 года в колонии строгого режима по уголовному делу об убийствах предпринимателей.