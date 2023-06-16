Адвокатская палата Москвы лишила статуса скандально известного защитника

Украинская наводчица Надежда Савченко, режиссер Олег Сенцов, Фонд борьбы с коррупцией, который был признан экстремистской организацией – Новиков* неизменно брался за подобные дела, вызывающие большой общественный резонанс. Еще в 2021 году, то есть до начала специальной операции, он переехал в Киев. А уже после начала СВО скандальный адвокат вступил в украинскую территориальную оборону.

При этом юрист регулярно высказывал публичные высказывания, порочащие правительство России и российские вооруженные силы. Адвокатская палата Москвы решила, что подобные заявления и действия недостойны поведения ее члена. Поэтому на сайте палаты появилось объявление о лишении Новикова* соответствующего адвокатского статуса.

«Применить к адвокату меру дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса", - говорится в нем.

*признан лицом, выполняющим функции иностранного агента