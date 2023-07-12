Адвокаты Абрамовича потребовали в суде ЕС отмены санкций в отношении бизнесмена

Сегодня в суде ЕС завершились слушания по иску Романа Абрамовича против Совета Евросоюза.

Вынесение решения суда может занять несколько недель.

На заседании адвокаты бизнесмена предоставили свои аргументы. Они отметили, что Совет ЕС не указал достоверную информацию о причинах внесения Абрамовича в санкционный список, что нарушило право на его эффективную защиту.

В документах Совета не сказано, какие именно связи с руководством РФ вменяются Абрамовичу. Адвокаты обратили внимание на то, что в деле фигурируют в качестве доказательств газетные вырезки и скриншоты с интернет-порталов.

Защита Абрамовича потребовала отмены санкций и выплаты материальной компенсации.