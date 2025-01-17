Адвокаты Навального получили от 3,5 до 5,5 года колонии по делу об экстремизме

Трое бывших адвокатов Алексея Навального — Игорь Сергунин*, Алексей Липцер* и Вадим Кобзев* — получили сроки от 3,5 до 5,5 года колонии по делу об участии в экстремистском сообществе. Их приговор огласили в здании Петушинского городского суда Владимирской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова адвоката одного из осужденных Андрея Гривцова.

«Суд признал виновными Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Кобзеву назначено наказание в виде 5,5 года лишения свободы, Липцеру — 5 лет лишения свободы, а Сергунину — 3,5 года. лет лишения свободы соответственно», — процитировали его слова в агентстве.

Гривцов добавил, что каждому запретили заниматься профессиональной деятельностью по оказанию юридических услуг в течение трех лет. Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Как подчеркнул адвокат, защита собирается подавать апелляцию на этот приговор.

Ранее сообщалось, что прокурор запрашивал для осужденных более строгое наказание, их хотели приговорить к практически шести годам колонии. Однако суд избрал другой срок.

*внесены в перечень террористов и экстремистов.