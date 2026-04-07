«Аэрофлот» отчитался перед президентом о прибыли и развитии полетов в обход Москвы

Путин отметил стабильные результаты компании: рост перевозок и загрузки кресел до 90,2% (исторический максимум), повышение доходности. Он попросил подробнее доложить по этим показателям.

«Одной из основных наших целей было сохранение объёмов перевозок на уровне 2024 года. И мы с этой задачей справились. Перевезли как группа 55,3 миллиона пассажиров», — сказал Сергей Александровский.

Загрузка кресел выросла до 90,2%.

Выручка за 2025 год достигла около 900 млрд руб. (+5%), компания впервые с 2019 года получила чистую прибыль и выплатила дивиденды. Путин подчеркнул, что это повышает инвестиционную привлекательность.

Авиапарк насчитывает 352 самолета.

«Исправность парка воздушных судов поддерживается на максимально высоких значениях, сопоставимых с уровнем 2019 года», — заявил глава «Аэрофлота».

Общий налет превысил 1 млн часов.

Структура маршрутной сети почти не изменилась: 42 млн пассажиров — внутри РФ, 13,4 млн — за рубеж. Развиваются рейсы во Вьетнам. Доля перевозок в обход Москвы достигла 63%.

«У нас всего по сети 297 направлений, из них 186 как раз мы выполняли в обход Москвы», — уточнил Александровский.

Возобновлены полеты в Геленджик и Краснодар. В 2025 году через них перевезли около 500 тыс. пассажиров, в 2026-м планируют нарастить до 1,5 млн.

Средняя зарплата в компании выросла на 26,9% — до 270 тыс. рублей.

«Мы дополнительно разложили поэтапно весь путь клиента: от начала поиска билета до того момента, когда он уже находится в самолётах», — пояснил Александровский, говоря об улучшении клиентского опыта.

Группа «Аэрофлот» чувствует себя уверенно, но работу над сервисом нужно продолжать, резюмировал Путин.

Ранее сообщалось о том, что российские авиакомпании перешли на весенне-летнее расписание с 29 марта.