«Аэрофлот» отменил более 100 рейсов в среду из-за ограничений в Шереметьево

Согласно данным онлайн-табло «Аэрофлота», в среду компания аннулировала 52 авиарейса, отправляющихся из Москвы, и еще 54 рейса, направляющихся в столицу.

Общее количество рейсов, задержанных с вылетом из/в Москву, превысило 140. При этом более 280 рейсов должны быть выполнены согласно расписанию.

Данные изменения затрагивают собственные рейсы «Аэрофлота», осуществляемые из/в аэропорт «Шереметьево», а также рейсы его филиала «Россия», выполняемые под кодом SU из аэропорта «Внуково».

Ранее «Аэрофлот» информировал, что из-за временных ограничений в работе «Шереметьево» в среду (действовавших с 01:00 до 05:30 мск), некоторые рейсы были перенаправлены на альтернативные аэродромы или задержаны с отправлением.

Компания не исключает вероятности дальнейших отмен или объединений некоторых рейсов. Пассажирам отмененных рейсов предложено перенести бронирование на другие рейсы или получить полный возврат средств за билеты.

О необходимости отмены рейсов из-за ограничений в воздушном пространстве центральной части России, вызванных атакой дронов, сообщали и другие авиаперевозчики, включая «Победу» и S7.

Ранее сообщалось, что певец Басков на 6 часов застрял в самолете в Петербурге на пути из Иркутска.