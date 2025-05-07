Николая Баскова шесть часов не выпускают из самолета: артист не может попасть в Москву

Многие пассажиры рейсов, прилетевших в Петербург, не могут выйти из самолетов на протяжении многих часов. Такая участь постигла популярного певца Николая Баскова, он сообщил об этом в запрещенной в РФ соцсети.

Из-за введенного в действие плана «Ковер» московские аэропорты были закрыты. По этой причине все авиалайнеры, следовавшие в столицу, были перенаправлены в Санкт-Петербург. Басков со своей командой летел из Иркутска, он также был перенаправлен в северную столицу. Теперь его самолет уже шесть часов стоит в авиагавани, и из него никого не выпускают.

«Сидим в самолете. Нас пока не выпускают. Потому что огромная очередь — разгружают самолеты. В общем, никто никуда не летит», — указал он.

По свидетельству очевидцев, схожая ситуация и с рейсом, который прибыл из Омска. Он стоит без движения уже более двух часов. К борту никак не могут подогнать трап и автобусы, чтобы доставить пассажиров в терминал.

В московских аэропортах ситуация не лучше. Огромное количество пассажиров, которые должны были вылетать из Домодедово, Шереметьево и Внуково, сидят в залах ожидания и ждут своей очереди. Они располагаются не только в креслах, но уже и на полу. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» уже предупредили своих клиентов, что некоторые рейсы могут отменить или объединить из-за ограничений.

Ранее сообщалось, что почти 200 туристов из России застряли в Арабских Эмиратах. Они сидят в аэропорту Абу-Даби и уже восемь часов ждут своего вылета в Москву. Никто из пассажиров не может получить багаж, поскольку он уже загружен в самолет. Помимо этого, туристы никак не могут дозвониться до туроператора Coral Travel.