Аэролодка против стихии: как житель Сахалина в одиночку эвакуировал десятки людей со льдины

В Корсаковском районе Сахалина 1 марта произошел массовый отрыв прибрежного льда. В районе села Лесное стихия унесла в море льдину, на которой находились более 50 рыбаков-любителей. О стремительно развивающейся ситуации очевидцы сообщили в Telegram-каналах.

Спасательная операция началась незамедлительно. На помощь людям, оказавшимся в ледовой ловушке, пришел неравнодушный местный житель. Мужчина на своей личной аэролодке «Север» начал эвакуировать рыбаков и доставлять их на берег. Несколько рейсов позволили перевезти всех пострадавших.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Примечательно, что ранее региональное управление МЧС предупреждало сахалинцев о возможном взломе и отрыве припая в заливе Мордвинова именно 1 марта под воздействием приливо-отливных явлений и ветра. Однако, несмотря на экстренное предупреждение, десятки любителей зимней рыбалки вновь проигнорировали опасность.