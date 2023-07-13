Аэропорт Домодедово перевел все международные рейсы в новый сегмент терминала

Аэропорт Домодедово сегодня перевел все международные рейсы в новый сегмент терминала — Т2. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Вылетающим пассажирам и пребывающим в Домодедово предлагается пользоваться нулевой входной группой и подъездными отметками А5-А7 и В5-В7.

Для встречающих предназначен нижний уровень эстакады — отметки F1-F4, G1-G4 и H1-H4, пояснили в Домодедово.

Уточняется, что внутренние рейсы теперь обслуживаются только в старом сегменте терминала — Т1.

Т2 открылся в этом месяце. Для комфорта пассажиров там оборудовали бизнес-зал, детскую комнату, медцентр и ряд других объектов. В зоне вылета есть просторная смотровая площадка. Во вторник, 11 июля, уже были обслужены первые рейсы.