Аэропорт Домодедово открыл новый международный терминал

Аэропорт Домодедово презентовал новый сегмент пассажирского терминала Т2. Обслуживание рейсов международных направлений начнется в самое ближайшее время.

Гости презентации осмотрели просторный бизнес-зал, детскую комнату, медицинский центр и другие объекты. Все единодушно отметили, что воздушные ворота серьезно прибавили в комфортности. Как подчеркнули руководители аэропорта, существенно сократится время регистрации и выдачи багажа. Особую гордость вызывает просторная смотровая площадка в зоне вылета.

В обновление аэропорта вложено 42 млрд руб. Теперь он сможет обслуживать 60 миллионов пассажиров в год.

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