Аэропорт Грозного примет рейсы «Аэрофлота» в Махачкалу

На время закрытия аэропорта в Махачкале «Аэрофлот» будет выполнять запланированные в столицу Дагестана вылеты в аэропорт Грозного, сообщили в авиакомпании.

Речь идет о рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно. Расписание полетов останется неизменным. Между Махачкалой и Грозным будет курсировать автобус для перевозки пассажиров.

Пассажирам, которые имели билеты и не смогли накануне вылететь в Дагестан, предлагается вернуть стоимость билетов или оформить документы на вылет на более поздний срок.

Предварительно, аэропорт в Махачкале закрыт до 31 октября для устранения последствий беспорядков.