Аэропорт Краснодара примет сегодня первых пассажиров после трехлетнего перерыва

В наступившую среду, 17 сентября, аэропорт Краснодара Пашковский вновь откроет свои двери для пассажиров после трёхлетнего перерыва. Главные воздушные ворота Кубани были закрыты в феврале 2022 года сразу после начала специальной военной операции.

Авиакомпания "Аэрофлот" выполнит первый рейс в Краснодар на самолете Airbus A321. Перелет займет примерно четыре часа. Вылет запланирован на 06:30, а прибытие — на 10:25. На начальном этапе между Москвой и Краснодаром будут выполняться от одного до трех рейсов в день. В дальнейшем авиакомпания планирует увеличить количество рейсов до пяти в день на этом маршруте.

Аэропорт планирует обслужить более полумиллиона пассажиров до конца текущего года. В связи с этим график его работы будет скорректирован: он будет функционировать с 9 до 19 часов, а количество взлетов и посадок составит пять операций в час.

Напомним, Министерство транспорта Российской Федерации объявило 11 сентября, что аэропорт Краснодара, который был закрыт с конца февраля 2022 года из-за вопросов безопасности, возобновит свою работу 17 сентября для приема и отправки рейсов.