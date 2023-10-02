Аэропорт Пулково на четверть сократит время обслуживания пассажиров
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Санкт-петербургский аэропорт Пулково сократит время предполетного обслуживания пассажиров на 25%, сообщили в ООО «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей компании порта.
Здесь объявили о начале работы проекта «Поток». Для ускорения работы будут пересмотрены схемы движения пассажиров и транспорта.
Автобус №39 получит выделенную линию, что на 20% уменьшит время въезда в аэропорт.
Также компания изменит пассажирские потоки таким образом, чтобы тратилось меньше времени на прохождение регистрации.