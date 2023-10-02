Аэропорт Пулково на четверть сократит время обслуживания пассажиров

Санкт-петербургский аэропорт Пулково сократит время предполетного обслуживания пассажиров на 25%, сообщили в ООО «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей компании порта.

Здесь объявили о начале работы проекта «Поток». Для ускорения работы будут пересмотрены схемы движения пассажиров и транспорта.

Автобус №39 получит выделенную линию, что на 20% уменьшит время въезда в аэропорт.

Также компания изменит пассажирские потоки таким образом, чтобы тратилось меньше времени на прохождение регистрации.