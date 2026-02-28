Аэропорт Шереметьево принял рейсы, вернувшиеся из стран Ближнего Востока

Аэропорт Шереметьево обеспечил прием и обслуживание международных рейсов, которые были вынуждены вернуться в Москву после вылета из ряда стран Ближнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В аэропорту уточнили, что в течение дня принимались самолеты, вернувшиеся по причинам, не связанным с работой самого аэропорта. После посадки пассажирам оперативно разъяснили порядок дальнейших действий, а сотрудники аэропорта совместно с профильными службами предоставили необходимую организационную и информационную поддержку.

Отмечается, что прибывшие пассажиры без затруднений проходили паспортный контроль и покидали зону прилета. Все процедуры оформления выполнялись согласно установленным регламентам.

По данным аэропорта, в терминалах сохраняется спокойная обстановка. Пункты паспортного контроля функционируют в обычном режиме, задействовано достаточное количество как традиционных, так и автоматизированных кабин обслуживания. Очередей и скопления людей зафиксировано не было.

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время аэропорт Шереметьево продолжает работу в штатном режиме, обеспечивая обслуживание рейсов и пассажиров без сбоев.

