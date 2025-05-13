Аэропорт Триполи закрыт: в Ливии заговорили о начале гражданской войны после убийств в столице

В Триполи, столице Ливии, произошло трагическое событие: был убит Абдель Гани аль-Кикли, который возглавлял службу безопасности при президентском дворце. Об этом стало известно из сообщений местных средств массовой информации. Множество граждан уверены, что начавшиеся столкновения могут привести к полномасштабному гражданскому конфликту.

Жителей ливийской столицы власти настоятельно призывают не покидать свои дома, поскольку в городе происходят боевые действия. Воздушные суда перенаправляются в альтернативные воздушные гавани в близлежащих населенных пунктах. В местных пабликах в социальных сетях жители Ливии расценивают столкновения как начало гражданского конфликта, который начался после гибели еще одного высокопоставленного лица.

«Абдель Гани аль-Кикли убит в Триполи. Причина его присутствия там неизвестна, а также то, был ли он заманен или присутствовал на какой-то встрече», — пишет Al Wasat со ссылкой на свой источник.

В посольстве Российской Федерации в Ливии не пострадали в результате столкновений, произошедших в Триполи, информирует ТАСС со ссылкой на источник в дипмиссии.