Аэропорт в Новокузнецке принял рекордное число пассажиров в прошлом году
Пассажиропоток в аэропорту в Новокузнецке вырос на 10% в 2024 году
Фото: [Медиасток.рф]
Пассажиропоток в Международном аэропорту Новокузнецк имени Б.В. Волынова в минувшем году вырос примерно на 10%. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу аэрогавани.
Уточняется, что за весь прошедший год аэропорт обслужил почти 281,5 тыс. человек. Рекордным месяцем стал декабрь, когда пассажирами стали свыше 56 тыс. человек, что почти на 8% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Отмечается, что причинами роста показателей являются возобновление международных рейсов в Таиланд, а также открытие новых направлений в Иркутск, Уфу и Махачкалу.
Ранее сообщалось, что число рейсов электричек из Нижнего Новгорода выросло.