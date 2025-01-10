Аэропорт в Новокузнецке принял рекордное число пассажиров в прошлом году

Пассажиропоток в Международном аэропорту Новокузнецк имени Б.В. Волынова в минувшем году вырос примерно на 10%. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу аэрогавани.

Уточняется, что за весь прошедший год аэропорт обслужил почти 281,5 тыс. человек. Рекордным месяцем стал декабрь, когда пассажирами стали свыше 56 тыс. человек, что почти на 8% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Отмечается, что причинами роста показателей являются возобновление международных рейсов в Таиланд, а также открытие новых направлений в Иркутск, Уфу и Махачкалу.

Ранее сообщалось, что число рейсов электричек из Нижнего Новгорода выросло.