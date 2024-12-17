Число рейсов электричек из Нижнего Новгорода выросло. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги.

Уточняется, что за 11 месяцев уходящего года пассажиропоток ГЖД в Нижегородской области увеличился на 5%. Электричками воспользовались около 14 млн человек, в связи с чем было решено расширить число рейсов.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте.