Аэропорт Внуково после атаки украинских дронов на Москву закрыт на вылет и прилет

Об этом со ссылкой на авиационные службы информирует ТАСС. Отмечается, что все рейсы перенаправляются в другие столичные аэропорты, а также ближайшие к Москве аэрогавани.

Напомним, в районе 3 часов ночи сразу несколько украинских БПЛА атаковали башни «Москва-сити». Произошедшее подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив что обошлось без жертв и пострадавших.

Как написал столичный градоначальник в соцсетях, в результате попадания дрона незначительно были повреждены фасады на двух офисных башнях московского бизнес-квартала.

В настоящее время для проверки зданий из комплекса «Москва-сити» проводится экстренная эвакуация.