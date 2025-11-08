Афера на ₽5 млн и «условка»: суд Дагестана вынес приговор экс-депутату за обман сельчан

Экс-депутат районного собрания Кизилюртовского района Дагестана получил три года условно за мошенничество с бюджетными средствами в особо крупном размере. Об этом сообщает местный СК.

Следствие установило, что весной 2023 года Малачиев разработал многоходовую схему: убедив местных жителей в положенных им выплатах по 50 тыс. рублей, он собрал их персональные данные и оформил банковские карты. Используя реквизиты ничего не подозревающих граждан, чиновник сформировал пакет подложных документов для министерства сельского хозяйства республики — фиктивные договоры купли-продажи сельхозпродукции, аренды техники и липовые справки.

Через созданную фиктивную схему на счета жителей было незаконно перечислено свыше 5 млн рублей бюджетных средств, которые Малачиев немедленно обналичивал и присваивал.

Кизилюртовский городской суд, учитывая полное возмещение ущерба, назначил бывшему депутату условное наказание с дополнительным штрафом в 100 тыс. рублей по статье 159 УК РФ.

