Фейковый риелтор из Подмосковья продал квартиру пенсионерки и исчез

В Нальчике зафиксировали мошенничество с недвижимостью, где жертвой стала 81-летняя местная жительница, а главным аферистом — сын знакомой, который представился риелтором. Об этом сообщает REGIONS.

Мужчина убедил женщину оформить генеральную доверенность на право продажи жилья, после чего реализовал недвижимость за 5,5 млн рублей. Деньги были присвоены, а вместо обещанной квартиры в новом жилом комплексе родственники обнаружили на указанном месте пустырь.

Полиция Кабардино-Балкарии установила и задержала 41-летнего жителя Московской области в Москве, где он проживал на похищенные средства. Подозреваемый дал признательные показания и находится под домашним арестом по статье «Мошенничество в особо крупном размере», предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

Психолог Илья Ахмедов объясняет успех подобных афер особенностями человеческой психики: мошенники создают иллюзию срочности и авторитетности, подавляя критическое мышление жертв. Наиболее уязвимыми оказываются одинокие пенсионеры, испытывающие финансовые трудности или эмоциональную усталость. Эксперт рекомендует никогда не принимать решения под давлением, всегда перепроверять информацию через независимые источники и обсуждать подобные сделки с близкими.

Юристы указывают на возможность частичного восстановления справедливости. Адвокат Леонид Кример допускает шанс возврата жилья через суд, хотя и не гарантирует стопроцентный успех. Юрист Марина Киселева уточняет, что ущерб можно взыскать с мошенника в порядке гражданского судопроизводства после завершения уголовного дела. Статистика столичной прокуратуры подтверждает: только в 2025 году оспорено 149 сделок с недвижимостью на сумму свыше 200 млн рублей, что демонстрирует реальную практику защиты прав обманутых собственников.

Ранее сообщалось, что пенсионерка отсудила квартиру в Москве спустя шесть лет после продажи.