Аферист из Москвы попался на обещаниях оформить инвалидность военнослужащим
МВД: в Москве поймали афериста, обещавшего бойцам СВО помощь с инвалидностью
В Москве полиция задержала мошенника, который под видом юриста обманывал раненых участников специальной военной операции. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленник предлагал бойцам и их родственникам помощь в оформлении инвалидности, требуя за это деньги.
Полученные средства псевдоюрист тратил по своему усмотрению, не оказывая никаких реальных услуг. Вскоре аферист попал в поле зрения правоохранителей. При обыске по месту его жительства полицейские изъяли договоры об оказании юридических услуг, заключенные с военнослужащими — участниками СВО. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все эпизоды преступной деятельности.