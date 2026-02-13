Аферист из Москвы попался на обещаниях оформить инвалидность военнослужащим

В Москве полиция задержала мошенника, который под видом юриста обманывал раненых участников специальной военной операции. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленник предлагал бойцам и их родственникам помощь в оформлении инвалидности, требуя за это деньги.