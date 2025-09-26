Сокровища в кошельке: нумизмат рассказал, какие монеты могут стоить десятки тысяч рублей

Банк России проводит в Подмосковье «Монетную неделю» до 4 октября, призывая граждан обменять скопившуюся мелочь на купюры. Нумизмат из Пушкино Мевлуд Алиев в беседе с REGIONS рассказал , какие монеты на самом выгоднее отдать коллекционерам.

Коллекционер поясняет: ценность имеют только монеты, выпущенные ограниченным тиражом, которые редко попадают в обычное денежное обращение. Самыми легендарными, по его словам, являются рублевые монеты 2001, 2002 и 2003 годов, а также номиналом 2 и 5 рублей того же периода. Их стоимость среди коллекционеров колеблется от 10 000 до 30 000 рублей, но найти их в обиходе практически нереально — они осели в частных коллекциях и хранилищах.

Еще более дорогими, вплоть до нескольких сотен тысяч рублей, являются монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 рублей 2011, 2012 и 2016 годов от Санкт-Петербургского монетного двора.

Более реалистичный, но все же ценный улов — биметаллические 10-рублевые монеты из серии «Российская Федерация». Среди них есть так называемый набор «ЧЯП»: Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ и Пермский край. Именно монета ЯНАО является самой дорогой в этой тройке, ее цена достигает 35 000–40 000 рублей.

Также имеют ценность (около 800–1000 рублей) юбилейные 10-рублевые монеты 2010 года «Перепись населения» и «Ненецкий автономный округ».

А вот массовые выпуски, посвященные Олимпиаде в Сочи или Чемпионату мира по футболу, как и большинство монет «Города воинской славы», большой ценности не представляют. Так что, прежде чем нести мелочь в банк, эксперт рекомендует провести мини-кладбискание — вдруг повезет найти тот самый «Ямал».

Напомним, последняя монетная неделя проводилась в РФ в апреле 2025 года.