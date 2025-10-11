Афганские ВВС нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор

Министерство обороны Афганистана объявило об успешном завершении "операции возмездия" на территории Пакистана, что прошла в субботу, 11 октября.

По данным Министерства обороны Афганистана, страна ответила на постоянные нарушения воздушного пространства и авиаудары Пакистана, проведя операцию против ключевых объектов пакистанских сил безопасности вдоль линии Дюранда.

«Операция завершилась в полночь... и была успешной», — говорится в заявлении.

Министерство обороны Афганистана заявило, что в случае повторения нарушения воздушного пространства страны со стороны Пакистана, вооруженные силы Афганистана примут решительные меры для защиты своих государственных границ.