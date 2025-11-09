В Ессентуки доставили икону Божией Матери «Троеручица». Святыня прибыла в храмовый комплекс первоверховных апостолов Петра и Павла с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом передает Stavropol.Media .

Список с чудотворного образа, который хранится на горе Афон в сербском монастыре Хиландар, пробудет в Ессентуках до 12 ноября. С 9 ноября верующие и гости города могут поклониться иконе и принять участие в молитвенных службах.

В храме сообщили, что в эти дни будут проходить особые богослужения и молебны за российских воинов и их семьи. Ожидается, что к святыне приедут паломники со всего Ставропольского края и соседних регионов. Икона Божией Матери «Троеручица» считается одной из наиболее почитаемых святынь православного мира. По преданию, она неоднократно являла чудеса исцеления и защиты верующих.

