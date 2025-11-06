Домохозяйка как профессия: в Госдуме отреагировали на предложение узаконить «зарплату жены»

Российские активисты предлагают обязать мужчин платить женщинам за домашний труд. Они считают, что подобную инициативу нужно закрепить законодательно, чтобы это не было «подачкой» от мужа, передает издание «Абзац». Возможно ли появление такого закона в России, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ответили в Госдуме.

Бессмысленный домострой

По словам активистов, в современном обществе набирает силу тенденция к равноправию и партнерским отношениям. Поэтому, если мужчина ставит женщину в условия, когда она не может работать и полностью берет на себя заботу о доме, этот труд должен быть справедливо возмещен, в том числе материально, со стороны супруга. Депутат Светлана Бессараб в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что такая инициатива однозначно не будет одобрена в Госдуме.

«Это противоречит и основному закону Российской Федерации — Конституции. Фактически это внутреннее дело семьи, кто будет работать: оба будут работать или один из супругов, кто конкретно супруг или супруга. Сегодня в России, согласно Семейному кодексу, можно в отпуск по уходу за ребенком уйти и маме, и папе — на равных условиях. Поэтому, на мой взгляд, это абсолютно непродуманная инициатива», — пояснила парламентарий.

При этом депутат считает, что «зарплата жены» не имеет смысла в наше время, когда каждый из супругов выполняет свои домашние обязанности.

«Что это за домострой? Жена должна стирать, готовить, а муж должен работать. На мой взгляд, сегодня семейные пары уже самостоятельно имеют возможность разобраться, как будет семейный быт устроен. С уровнем цифровизации бытовых услуг и роботизации вопроса ухода по дому это уже не актуально. У нас есть роботы-пылесосы, которые в том числе могут убрать дома, роботы-мойщики окон, стиральные машинки. Что значит: жена стирает? Стирает стиральная машинка, как правило. Уже есть кухонные комбайны, микроволновки и так далее. Это все упрощает быт. Как правило, супруги занимаются вместе бытом. Мужчина что-то ремонтирует, чинит, приводит в порядок, а супруга, как правило, поддерживает порядок в доме», — заключила Бессараб.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью ]

Секс за деньги

Мужчины в Сети достаточно негативно отреагировали на инициативу по оплате домашних обязанностей жены. Как пояснила психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», подобное предложение стоит считать извращенным и патологическим.

«Если рассматривать женский домашний труд в рамках этого предложения, то получается ни к семье, ни к любви мужчин и женщин это уже не имеет никакого отношения. Это трудовая деятельность, и мужчина тогда выглядит, как наниматель домработницы. Здесь не идет вообще разговор о нормальных взаимоотношениях», — заверила эксперт.

По этой причине реакция мужчин неудивительна, считает специалист.

«Мужчины интуитивно почувствовали здесь какой-то подвох. Это однозначно не пойдет в копилку позитивных семейных эмоций. Поэтому вряд ли такая инициатива может прижиться», — считает психолог.

По ее мнению, позитивное отношение женщин по такому предложению говорит лишь об одном — желании получить удобное для себя положение.

«Если им нравится такая инициатива, то они уже изначально рассматривают мужчину, как некое приложение для удобства, комфорта, для обеспечения материального благополучия в своей жизни. Если мы говорим о чем-то серьезном между мужчиной и женщиной, то такая постановка вопроса не может войти гармонично в эти отношения. Ведь между мужчиной и женщиной все-таки предполагается настоящее чувство, искренность и взаимопонимание. И, наверное, следующий шаг, если предположить, что все-таки получится такую инициативу внедрить в жизнь, это плата кого-то кому-то за исполнение супружеского долга», — заключила Абравитова.

