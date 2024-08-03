FP: группировка GSIM заявила о взятии в заложники двух россиян в Нигере

Африканская группировка GSIM опубликовала в сети видеоматериал, в котором заявила о взятии в заложники 2-х граждан России на юго-западе Нигера. Об этом сообщило информационное агентство Le Figaro .

Сообщается, что в пятницу 2 августа, группа, связанная с «Аль-Каидой»* в Нигере разместила видеоматериал с двумя мужчинами в плену. Утверждается, что мужчины являются российскими гражданами, похищенными из Мбанге, на юго-западе африканского государства.

Согласно информации СМИ, один из мужчин из видео заявил, что является геологом по имени «Юрит». По его словам, он родился в РФ, но жил на Украине. Второй мужчина представился «Грегом» и сообщил, что приехал в страну месяц назад для того, чтобы работать в российской компании.

* – Запрещенная в России террористическая группировка