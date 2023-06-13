Африканский союз не исключает тот факт, что в Судане начнется гражданская война

Боевые действия, происходящие между Силами быстрого реагирования и суданской армией, могут стать чем-то более серьезным, например, полномасштабной гражданской войной. Об этом пишет ФАН

В рамках саммита Межправительственной организации по развитию Восточной Африки (IGAD) выступал Муса Факи, будучи председателем комиссии АС (Африканский союз). Он заявил, что всему региону грозит опасность из-за нагнетания обстановки в Судане.

Боевые действия, развязанные в ходе конфликта между двумя сторонами, по его словам, являются процессом саморазрушения. Также прекратить огонь на территории всего государства попросил Воркнех Гебейху, генсек IGAD.

В настоящее время в Хартуме продолжают происходить интенсивные столкновения, охватывающие не один столичный регион.