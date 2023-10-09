Агата Муцениеце привела в восторг фанатов новым снимком в нижнем белье

Многие думают, что после развода жизнь заканчивается. Особенно, для женщин с детьми. Но Муцениеце доказала, что это не так.

Несмотря на расставание с Прилучным, красотка продолжает радоваться жизни и радовать своих поклонников новыми снимками в социальных сетях. Об одном из них рассказало издание «Утро.ру».

На фото звезда продемонстрировала шикарную фигуру в спущенных штанах. Конечно, все, что нужно, прикрыто белоснежным бельем, которое на подтянутом теле Муцениеце выглядит еще привлекательнее.

Таких форм удалось добиться благодаря правильному питанию и тренировкам в зале. Так что, действительно, расставание с любимым – не повод опускать руки. Ситуации бывают разные, но пример Муцениеце доказал, что развод отнимает лишь одного человека, а собственная жизнь еще принадлежит вам.