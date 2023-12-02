Агата Муцениеце призналась, что была безумно влюблена в Прилучного

Стало известно, что бывшая жена российского актера дала интервью на канале Светланы Бондарчук в социальных сетях. О словах, сказанных актрисой в видео, пишет сайт aif.ru .

Таким образом, Агата Муцениеце рассказала, что она была безумно влюблена в отца своих детей. Однако, имя Павла Прилучного она не назвала. Несмотря на это, Муценице «благодарна за прожитые годы и детей».

К слову, как признается сама актриса, ее было очень сложно уговорить на их рождение. Однако, безумная любовь все решила сама, и у бывшей пары теперь есть сын Тимофей и дочь Мия. Так или иначе, сейчас мама прекрасных деток «наслаждается свободой» и не собирается что-то доказывать бывшим.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Муцениеце снялась в одних трусах для фильма, не стесняясь зрителей.