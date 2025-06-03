Агент СБУ собрал мощную бомбу для теракта на территории Крыма

ФСБ России сообщила о задержании жителя Феодосии, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) изготовил самодельное взрывное устройство для совершения терактов в Крыму.

Как следует из сообщения Центра общественных связей ФСБ, мужчина добровольно предложил сотрудничество украинской спецслужбе и был завербован ее представителем. Установили в ходе проверки, что задержанный извлек компоненты из двух тайников на территории Крыма, после чего под дистанционным руководством куратора из СБУ собрал бомбу.

Взрывное устройство включало более 1,2 кг бризантного вещества, электродетонатор, радиоприемник, передатчик и 500 г металлических поражающих элементов (гвоздей). Готовое СВУ было спрятано в тайнике в Балаклавском районе Севастополя.

Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по статье о государственной измене и незаконном обороте взрывчатых веществ. Суд арестовал несостоявшегося террориста, действующего по указке СБУ.

Ранее сообщалось, что участника СВО с Урала оставили без наград и протеза.