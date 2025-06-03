Участника СВО с Урала оставили без наград и протеза

Участник специальной военной операции Денис из Свердловской области, получивший тяжелое ранение и лишившийся ступни, до сих пор не получил обещанных государством медалей и протеза. Об этом сообщает URA.RU.

Несмотря на представление к наградам, документы военному так и не были оформлены. По словам мужчины, он был вынужден приобрести протез за собственные средства, потратив почти все сбережения.

При этом после ранения и ампутации Денис столкнулся с фантомными болями и осложнениями, но принял решение снова отправиться в зону боевых действий. На этот раз — в качестве инструктора, готовящего штурмовые подразделения.

«Меня беспокоит отсутствие положенных наград. Несмотря на информацию о представлении к медалям, в течение года я так и не получил ни одной, в отличие от моих сослуживцев. Причины такого несправедливого отношения остаются для меня неясными», — посетовал солдат.

Редакция URA.RU направила запрос в военный комиссариат Свердловской области с просьбой прояснить ситуацию с наградами и обеспечением бойца.

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