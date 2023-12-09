Агентство Вloomberg предсказало резкое снижение популярности люксовых швейцарских часов

На протяжении пандемии ковида такие часы били все рекорды продаж. Теперь же спрос на них ощутимо снизится.

Издание выпустило статью, в которой проанализировало продажи швейцарских часов еще несколько лет назад и сравнило их с тем, что происходит сейчас. Во время самоизоляции обеспеченные люди стали проявлять явный интерес к дорогим часам таких марок как Rolex, Audemars Piguet и им подобным. Каждый экземпляр таких марок стоит десятки тысяч долларов. Представители самих компаний-производителей удивлялись такому ажиотажу.

«Ситуация, которую мы наблюдали в 2021 и 2022 годах, выходила за рамки нормы. Мы даже представить не могли, что испытаем такое в своей жизни», - заявил по этому поводу Франсуа-Анри Беннамиас, глава фирмы Audemars Piguet.

В последние же месяцы в мире наблюдается устойчивое падение продаж не только дорогих швейцарских часов, но и вообще предметов роскоши. Это происходит из-за экономических проблем и неопределенности. Даже состоятельные люди, которые раньше расходовали большие деньги на подобные вещи, теперь не готовы так тратиться из-за сиюминутной прихоти.