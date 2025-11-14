Аграриев Талдома поздравили с Днем работника сельского хозяйства

В администрации Талдомского округа 13 ноября чествовали работников сельского хозяйства. Десятки сотрудников сферы – от руководителей агрохолдингов до механизаторов и животноводов – стали участниками праздника, посвященного завершению уборочной кампании. Мероприятие превратилось в яркую демонстрацию признания труда тех, чья работа ежедневно обеспечивает продовольственную безопасность региона.

Глава округа Юрий Крупенин, обращаясь к собравшимся, подчеркнул важность их работы.

«Ваш самоотверженный труд – это основа нашего благополучия, залог качества на наших столах и процветания родного края. Вы вносите неоценимый вклад в наше общее будущее», – заявил глава Талдома.

Эти слова стали лейтмотивом всего праздника, где особое внимание уделили не только торжественным речам, но и практическому признанию заслуг лучших специалистов.

Кульминацией вечера стало награждение отличившихся работников почетными знаками и грамотами. Эта церемония продемонстрировала прямой результат труда аграриев: за каждым именем стояли тонны собранного зерна, литры надоенного молока, гектары ухоженных полей. Участники отмечали особую атмосферу профессионального единения, где было много признания и благодарностей.