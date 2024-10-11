Аграрии Коломны и Озер показали свою продукцию на выставке «Золотая осень»

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Коломна ]

Сельскохозяйственные предприятие ООО «Лукаморе» и агрофирма «Партнер» достойно представили Городской округ Коломна на 26-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2024».

Тематическое мероприятие проходит в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев Центр». ООО «Лукаморе» и агрофирма «Партнер» продемонстрировали продукцию собственного производства на стенде министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«ООО «Лукаморе» представило новый сорт лука «Озерский», уникальность которого в том, что он готов к длительному индустриальному хранению. Кроме того, аграрии поделились результатами развития своего проекта по выращиванию лука-чернушки и первичных семян лука», — рассказала советник главы Городского округа Коломна Анна Кременецкая.

Агрофирма «Партнер» из Озер представила вниманию участникам крупнейшей выставки проект по расширению агрокомплекса на территории деревни Каменка.

Выставка «Золотая осень» проходит ежегодно. На престижной российской площадке агропромышленные комплексы регионов получают возможность продемонстрировать свои достижения и поделиться будущими разработками, обменяться мнениями о перспективах развития отрасли. Мероприятие способствует успешному развитию сельскохозяйственной сферы.