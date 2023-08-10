Аграрии приступили к сбору овощей в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
Сбор урожая овощей открытого грунта и картофеля начался в Подмосковье, уже собрано около 12 тысяч тонн продукции с площади более 0,5 гектара, сообщили в областном Минсельхозпроде. Это 7,4% от общего плана.
«Урожайность составляет 205 центнеров на гектар. Картофель выкопан с площади в 115,6 гектара — это 0,8% от плана. Валовой сбор составил 3,3 тысячи тонн, при урожайности 285 центнера на гектар», — добавил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
По его словам, результат по сбору картофеля в регионе в этом году уже превысил прошлогодний на 2,2 тысячи тонн.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.