«Суповой набор и чупа-чупс»: Стефанию Маликову раскритиковали за худобу
Super: Стефанию Маликову вновь раскритиковали из-за нового видео в джинсах
Фото: [соцсети]
Дочь 56-летнего певца Дмитрия Маликова, 26-летняя Стефания, опубликовала видео, на котором позирует в синих джинсах с высокой посадкой и массивном коричневом ремне, сообщает Super.
В комментариях некоторые подписчики негативно высказались о внешности девушки. Интернет-пользователи сравнивали фигуру Маликовой с «суповым набором» и отметили, что она похожа на «чупа-чупс, который упал на ковер». Многие комментаторы также добавили, что на видео голова и ремень выглядят крупнее самой Стефании.
Фото: [скриншот видео]
Сам Маликов накануне признавался, что обеспокоен сильной худобой дочери и считает, что ей стоит немного набрать вес.
Стефания активно занимается спортом и делает упор на силовые тренировки. Девушка регулярно публикует в своем блоге фотографии с тренировок.
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