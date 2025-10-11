Агрессивный мужик избил Билли Айлиш, она ударилась об ограждение и чуть не упала

Во время концерта на спортивной арене "Кейсейя Сентер" в Майами на американскую певицу и обладательницу девяти премий "Грэмми" Билли Айлиш напал фанат. Об этом сообщает телеканал NBC 10 октября.

Инцидент случился после исполнения песни Guess, когда певица Айлиш, следуя традиции, спустилась в зал к зрителям. В процессе общения с фанатами, когда она пожимала руки, один из них резко дернул ее за руку и попытался утянуть в толпу.

«Айлиш, похоже, сильно ударилась об ограждение, но сохранила самообладание, освободилась и продолжила идти, не сбиваясь с ритма», – говорится в материале.

Охранники быстро отреагировали: они оттеснили толпу, помогли Айлиш, а человека, ведущего себя неадекватно, задержали и вывели из зала.