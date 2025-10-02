Агрессивный водитель внедорожника в Южно-Сахалинске создал аварийные ситуации в городе

В Южно-Сахалинске водитель автомобиля повышенной проходимости спровоцировал хаос на дороге своим раздражительным и вызывающим поведением, как сообщил свидетель происшествия порталу astv.ru. По словам очевидца, мужчине не понравилось, что его «спецтранспорт» не пропустили, и в ответ он начал издавать странные крики и демонстрировать средний палец.

Информатор astv.ru уточнил, что инцидент произошел 30 сентября.

Очевидец рассказал, что, проезжая перекресток улиц Лермонтова и Сахалинской, двигаясь с севера на юг по улице Лермонтова, из полосы, предназначенной только для поворота налево, он выехал на полосу встречного движения, сигналил, ругался и жестикулировал, требуя уступить ему дорогу.

Затем, по-видимому, оскорбившись тем, что его не пропустили, он, по словам свидетеля, продолжил движение до поворота на городскую свалку, нарушая правила дорожного движения и неоднократно создавая аварийные ситуации: резко тормозил перед ним до полной остановки, совершал резкие маневры и пытался вытолкнуть его на встречную полосу.

Наличие камер видеонаблюдения на перекрестке и вдоль улицы Лермонтова не остановило водителя — он уехал только после того, как заметил, что его снимают, сообщил свидетель.

Читатель выразил надежду, что водитель увидит себя со стороны, задумается и в будущем, нарушая правила, не будет создавать помехи другим участникам движения, или хотя бы не будет требовать, чтобы ему уступали дорогу, как если бы он был спецтранспортом.

