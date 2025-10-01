В Петербурге водитель самоката выплатит 1,6 млн руб. пострадавшему пешеходу

Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать с курьера 1,6 млн руб. за наезд на женщину на электросамокате. Это первый подобный прецедент в городе, где ответственность персонально возложили на водителя. Об этом сообщил ТАСС.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу о наезде электросамоката на пешехода. Инцидент произошел еще в мае 2022 года, когда курьер сервиса доставки сбил местную жительницу. В результате женщина получила тяжелые травмы, которые приковали ее к инвалидному креслу и вынудили нанять сиделку.

Суд частично удовлетворил исковые требования, обязав непосредственно водителя самоката по имени Антон выплатить 679 тыс. руб. в счет возмещения убытков и 900 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Исковые требования к компаниям-операторам суд отклонил, оставив финансовую ответственность на самом курьере. Этот вердикт создает важный прецедент, демонстрируя персональную ответственность водителей средств индивидуальной мобильности за последствия ДТП.

Ранее в России предложили допускать граждан к управлению самокатами только с правами.