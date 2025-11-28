Агрофирма из Озер официально стала селекционно-семеноводческой компанией

Агрофирма «Партнер» из подмосковных Озер получила официальный статус селекционно-семеноводческой компании после успешного прохождения проверки Россельхозцентра. Специалисты ведомства оценили тепличные комплексы, производственные помещения, хранилища и квалификацию персонала предприятия.

Как отметил генеральный директор компании Василий Блокин-Мечталин, новый статус подтверждает высокий технологический уровень производства и открывает дополнительные перспективы для развития. Предприятие специализируется на производстве семян томатов, перцев, баклажанов, огурцов, капусты и сельдерея, а также занимается селекцией гибридов первого поколения. В государственный реестр селекционных достижений уже внесено более 250 сортов и гибридов местной разработки.

Помимо основной деятельности, агрофирма активно участвует в благоустройстве территории: специалисты компании высаживают цветочные композиции в скверах Озер и Коломны. За 11 лет работы предприятие стало значимым партнером для муниципалитета, сочетая производственные задачи с социальной ответственностью.