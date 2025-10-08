Агрофирма в Коломне в третий раз подтвердила статус племенного завода

Соответствующее решение приняло Министерство сельского хозяйства РФ, отметившее высокий профессионализм предприятия и его соответствие всем отраслевым требованиям. Это уже третье подтверждение элитного статуса, который хозяйство сохраняет на протяжении более 20 лет.

Масштабы производства впечатляют: на предприятии содержится более 6,5 тысячи голов крупного рогатого скота, включая 2,5 тысячи дойных коров. Ежедневно агрофирма производит свыше 75 тонн молока, а ее животные регулярно становятся победителями выставки областного уровня «Звезда Подмосковья». Сама фирма «Сосновка» входит в состав Агрохолдинга «ОСП агро», где общее поголовье скота превышает 14 тысяч голов, включая 5,4 тысячи высокопродуктивных коров.

Отмечается и ключевой показатель эффективности: среднегодовой удой на одну фуражную корову — достигает около 10,5 тонн. Это позволяет холдингу производить примерно 55,9 тыс. тонн молока в год, или в среднем 153 тонны ежедневно. Совместно с АО «Предприятие «Емельяновка» агрофирма ежегодно реализует 500-550 голов племенных нетелей, укрепляя статус одного из ведущих племенных заводов России по разведению голштинской породы.