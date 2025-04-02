Агрохолдинг из Озер стал лауреатом престижной бизнес-премии «Люди года-2025»

Озерское АО «ОСП Агро» городского округа Коломна стало победителем в номинации «АПК: инновации и пути развития» на престижной премии «Russian Business Guide. Люди года-2025». Ее проводят в седьмой раз, позволяя разным предпринимателям и предприятиям продемонстрировать свои успехи.

Церемония награждения лауреатов прошла в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ. Присутствовали свыше 350 человек, среди которых 120 — это представители компаний-лауреатов и почетные гости.

В этом году высоко оценили работу озерского предприятия АО «ОСП Агро». Холдинг стал лауреатом престижной премии «Люди года-2025». Это говорит о том, что компания внесла большой вклад в ряд сфер, положительно повлияла на социальную среду, инновации и многое другое. Премия стала показателем эффективной работы, за что почета удостоились руководители предприятия и коллектив.

«Премия Russian Business Guide — это подтверждение качества и успеха, общественное признание достижений. Выражаем благодарность за высокую оценку нашей работы, наших успехов», — прокомментировали в АО «ОСП Агро».

Отметим, что в 2025 году количество номинаций премии увеличилось до 115. Участвовали представители сферы промышленности, инноваций, экспорта, юридических услуг, АПК, образования, медицины и многие другие.

«Russian Business Guide. Люди года-2025» является удобной площадкой для демонстрации успеха. Это открывает участникам путь к новым контактам, а также помогает бизнесу получать широкую информационную поддержку. Также здесь обмениваются опытом и вдохновляются, способствуя дальнейшему развитию своего дела.