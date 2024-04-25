Агроном Ганичкина назвала способы вырастить сакуру на даче

Одним из наиболее ярких и красивых декоративных деревьев является сакура. Главный агроном РФ Октябрина Ганичкина рассказала, можно ли вырастить данное дерево на дачном участке или в домашних условиях. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, сакура является теплолюбивым деревом, в связи с чем лучше при высадке подбирать именно зимостойкие сорта. Это прежде всего Кику Шидаре, которая в высоту достигает не более четырех метров.

Агроном добавила, что ростки дерева можно заказать в онлайн-магазинах по всей стране, а высаживать дерево лучше на своем участке именно в там, где меньше всего холодного ветра и много солнечного света, то есть около южной стороны дома.

По ее мнению, почву для сакуры следует подбирать рыхлую, легкую и плодородную, поскольку на глинистых и затопляемых участках растение не станет расти. На протяжении долгого времени растение следует хорошо поливать, мульчировать травой или соломой.